جهاز شئون البيئة بالشرقية يراقب أداء 176 منشأة صناعية وينفذ 700 نشاط توعوى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية فى التفتيش على 176 منشأة صناعية والمرور على 23 مقلبا عموميا ونقطة وسيطة ومدفن صحى، ومتابعة 2976 قضية بيئية، وتحرير 131 محضرا ضد الأفراد والمنشآت المخالفة لقانون البيئة، وتنفيذ 700 نشاط توعى، وتقييم 1289 دراسة مشروعات تقييم أثر. بيئى (أ - ب) وفحص 113 شكوى بيئية.

واستعرض الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، جهود جهاز شئون البيئة خلال عام 2022 م، ففى مجال المخلفات الصلبة تم عمل الآتى: الاشتراك بعدة حملات برئاسة شرطة البيئة والمسطحات، وتم التفتيش على (75) منشأة بمدينة بلبيس، وتم قيد المحاضر جنح بمركز بلبيس بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات.

المرور على (101) منشأة صناعية من خلال لجنة 1010 بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتم مخاطبة التنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتفتيش على (44)محطة معالجة صرف صحى، وتم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تقديم خطط إصحاح بيئى للمحطات المخالفة، ومتابعة خطط الإصحاح البيئى لـ(28) منشآة متنوعة.

وتحقيقا للتنمية المستدامة، ففى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة، تم تقييم 1289 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ - ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ونشرا للوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - الطلبة...) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة - الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة...) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بالشرقية بتنفيذ 700 نشاط توعوى (150 ندوة توعية - 125 حملة توعية - 400 لقاء توعوى - 5 اجتماع - 5 ورش عمل - 5حملات نظافة - 10 حمله تشجير) وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..) وبيان دور فئات المجتمع المتنوعة في كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة .

فضلاً عن متابعة عدد 2976 قضية بيئية ، كما تم قيد عدد 131 محضر ضد الأفراد والمنشآت المخالفة لقانون البيئة و تحرير عدد 199مصالحة بيئية.

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ عدد 71 عينة من مخلفات المنشأت الصناعية حيث تبين مطابقة عدد 30 عينة و مخالفة عدد 41 عينة للمنشآت الصناعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

واستجابة لشكوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 113شكوى بيئية متنوعة.