اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز تنمية المشروعات يطلق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث فى دورته الجديدة غداً

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:52 م
جهاز تنمية المشروعات يطلق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث فى دورته الجديدة غداً معرض "صنع في دمياط" للأثاث
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وذلك على مدار 11 يومًا متتاليا؛ حيث من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 4 إلى 14 يناير 2023 داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.
 
وحرص جهاز تنمية المشروعات على إطلاق دورة جديدة من المعرض بالتعاون مع محافظة دمياط لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم ولاستكمال النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض من اقبال جماهيري كبير، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي بأسعار متميزة.
 
وتأتي هذه الدورة في بداية عام 2023 بمشاركة ما يزيد على 70 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.
 
وتأتي إقامة المعرض في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية والعمل على فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطى في القاهرة الكبرى.
 
 
 

جهاز تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة

قروض المشروعات الصغيرة

المشروعات متناهية الصغر



الموضوعات المتعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع ابدأ لتنمية المشروعات

الإثنين، 02 يناير 2023 10:49 ص

جهاز تنمية المشروعات يطلق الدورة الرابعة من "صنع فى دمياط"

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:20 م

جهاز تنمية المشروعات يمول 87 ألف مشروع بـ2.350 مليار جنيه بالمنوفية.. فيديو

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:18 ص

رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية: 153 مليون جنيه مولت 5370 مشروعا لتوفير 8 آلاف فرصة عمل خلال عام 2022.. المحاسب إيهاب حجازى: إجمالي تمويل 2 مليار و350 مليون جنيه منذ نشأة الجهاز لتمويل 87 ألف مشروع صغير

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة