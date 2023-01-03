جمع ورفع القمامة والمخلفات وإنارة الطرق بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق المركز والمدينة، حيث تم رفع مخلفات القمامة من التجمعات السكنية بمدخل المدينة، الطريق الرئيسي، شارع المعاهدة، التجمعات بالشوارع الجانبية، الصناديق الموجودة في أماكن مختلفة باستخدام سيارة المكبس، بالإضافة لمناطق مرسى غالي، أبوطعيمة، أبو عمر، فارس، التجمعات السكنية بالسلام، النخلة، والانتهاء بمقابر السلام.

وفي القرى التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، تم رفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية، المسخوطة حتى كوبري 30 يونيو، وأمام مدرسة غنيم بقرية المحسمة الجديدة، كما تم رفع مخلفات القمامة من مدخل المشروع، الخمسين، منشية مبارك بقرية أبوصوير البلد.

وتم رفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي، منطقة السماكين، أبو بخيت بقرية السبع آبار الشرقية، كما تم رفع مخلفات القمامة من طريق القاهرة الصحراوي، وعزبة أبودومة بقرية المنايف.

بالإضافة لرفع مخلفات القمامة من أمام مجمع المدارس بأبو عياد، مساكن أبومنصور والإيواء بقرية السبع آبار الغربية، كذلك تم رفع مخلفات القمامة من خلف السكة الحديد وشارع مجلس القرية بالواصفية والجمع السكني بالقرية.

وفى مركز ومدينة التل الكبير يواصل أعماله اليومية في قطاعات النظافة والإنارة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الثلاثاء، بمتابعة أعمال النظافة والإنارة العامة بمناطق تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، وقرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء، وقرية أبوعاشور.

حيث تم جمع ورفع 90 طن قمامة ومخلفات، وصيانة وإصلاح ورفع كفاءة 30 كشاف بقطاع المدينة والقرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وفي سياق آخر، تم متابعة أعمال شفط مياه الصرف الصحي الناتجة عن كتم خط الصرف الصحي أمام الوحدة الصحية بالسلام المحطة، كما استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير لشكوى المواطنين عبر الصفحة الإعلامية لمحافظة الإسماعيلية، وتم رفع الإشغالات من أمام كوبري التل الكبير.