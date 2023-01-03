جامعة السادات تطلق مشروع بيئى تنموى متكامل بقرية "دبركى" ‏‎ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء، مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية "دبركي" مركز منوف بمحافظة المنوفية ، وذلك استكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة، وحرصاً من جامعة مدينة السادات على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين، في قري محافظات المنوفية والبحيرة يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

تأتي هذه المبادرة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، المهندس حمدى الشامى، وقد شملت القافلة الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان في تخصصات الأطفال، العظام و والجلدية.

وحققت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من أهل القرية، وقد تم صرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد حالات الكشف الطبى 229 حالة وجاء تصنيفها كالآتى: "95 حالة عظام، و93 حالة جلدية، و94 حالة أطفال، وحضر الندوات 339 من أهالى القرية وكان إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي 621 فردا".

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم المشاريع البيئية التنموية المتكاملة، للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للأسر البسيطة والحالات المرضية.