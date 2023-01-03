جامعة الأزهر: إنشاء فصول لهندسة البنات بقنا وقسم للشريعة بكلية البنات بالأقصر

وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على إنشاء قسم للشريعة والقانون بكلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر، على أن يبدأ التحويل لها للطالبات الراغبات فى ذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى لهذا العام.

كما وافق المجلس على إنشاء فصول لهندسة البنات بقنا على أن تبدأ الدراسة بها فى العام المقبل، ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تقليل الاغتراب لطالبات محافظات الصعيد، ورفع الأعباء عن أولياء أمورهن.

من ناحية أخرى أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر تنظيم المؤتمر الدولى الخامس بعنوان: «الإعلام الدولى وإدارة الأزمات» فى الفترة من 2-3 من مايو 2023م برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور رضا أمين، عميد الكلية رئيس المؤتمر: «إن الهدف الرئيس من مؤتمر كلية الإعلام لهذا العام يأتى انطلاقًا من رصد ومتابعة ما يتعرض له العالم اليوم من أحداث وأزمات سياسية وصحية ومناخية واقتصادية وغيرها، ودور الإعلام الرقمى فى إدارتها فى ظل المواثيق والمعايير الأخلاقية التى تفرضها الممارسة الإعلامية فى حل الأزمات، والتى قد يؤدى عدم الالتفات إليها إلى إشعال الأزمة بدلًا من إدارتها والإسهام فى حلها، وهنا يأتى دور كلية الإعلام-جامعة الأزهر- فى وضع حلول وأطروحات للأزمات التى تواجه مصر والمجتمع العربي؛ انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف والقيادة السياسية المصرية بدور الإعلام فى تخطى مثل هذه الأزمات.

وأضاف أمين: إن المؤتمر يركز على دور الإعلام الرقمى غير التقليدى فى إدارة الأزمات؛ للاهتمام به ومتابعته من جميع فئات المستخدمين، واعتماد الكثيرين عليه فى إشباع حاجتهم الإخبارية فى معرفة ما يحدث فى مجتمعهم المحيط بهم، والخارجى من أزمات وكوارث ربما تعود عليهم بآثار سلبية اقتصاديًّا أو سياسيًّا، إضافة إلى انتشار وسائله وأدواته وطرق عرضه لأخبار الأزمات؛ مما يجعله إعلامًا أكثر فاعلية وتفاعلية فى طرح الأزمات.

وأشار «أمين» إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة النطاق على مستوى أكاديميات الإعلام فى مصر والعالم؛ نظرًا لمناقشته قضية الأزمات العالمية التى تشغل الجميع على المستويين: الأكاديمى والسياسي، ويعكس رغبة عالمية فى وضع إستراتيجية لوسائل الإعلام الرقمية تحدد طبيعة عملها ومنطلقاتها وتعاطيها مع الأزمة.

من جانبه لفت الدكتور عبد الراضى حمدي، وكيل الكلية أمين عام المؤتمر، إلى أن الإعلام الاجتماعى هو أخطر روافد الإعلام الرقمي، مع ملاحظة دوره المؤثر فى إشعال الأزمة وربما افتعالها، والمؤتمر فى نسخته الخامسة يسعى إلى وضع صياغة لدور الإعلام الاجتماعى فى نشر الوعى بين مستخدميه والإفادة من صفحات صناع القرار فى مواجهة الشائعات مما يُحد من تفاقم الأزمات.

ويتضمن المؤتمر المزمع عقده خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولى فى الأزمات:(الدولية، والاقتصادية، والبيئية والتغيرات المناخية، والصحية، وصناعة الأزمة)، ونوهت إدارة المؤتمر إلى أن آخر موعد لتلقى أبحاث المشاركين هو يوم 21من مارس 2023م.