توافد وإقبال كبير من السياح على السوق الحضاري بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تزخر أسوان بالمعالم السياحية والطبيعية وعوامل الجذب السياحي، وفي مقدمتها شارع السوق السياحي الذي يضم عددا كبيرا من البازارات والأسواق المتخصصة في بيع الهدايا والتذكارات التي تحمل الطراز التقليدي لأهل أسوان إلى جانب المنتجات المصنعة يدوياً مثل الإكسسوارات، والخزف، والملابس، وكذلك المنتجات الجلدية والتحف وبيع المنتجات المحلية من ملابس، ومشغولات يدوية، وأوان خزفية، وهدايا يضم شارع السوق السياحي بمدينة أسوان العديد من المطاعم، هذا إلى جانب منتجات العطارة، والمنسوجات والمنتجات الجلدية.

ويشهد السوق السياحي بمدينة أسوان توافد من السياح والمواطنين بصورة يومية للاستمتاع بالمعروضات والملابس والهدايا، كما تنتشر بطول شارع السوق السياحي بمدينة أسوان محلات بيع العطور والمخمريات والمشغولات الذهبية والفضية والجلود.

وكذلك يذخر السوق السياحي بمدينة أسوان بمحلات البهارات ومحلات العطارة التي يحرص المواطنين والأجانب على شرائها سواء لفوائدها الصحية والغذائية ودورها في إضفاء النكهات على الأطعمة والمشروبات وتعتبر التوابل والبهارات التي تضيف للوصفات مذاقا ونكهة خاصة.

وتعد منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان من أهم المناطق التي يحرص علي ارتيادها السياح الأجانب وكذلك من أهم المناطق التي تحرص علي ارتيادها الأفواج السياحية .

وكذلك أهالي محافظة أسوان، وتتفرع من شارع السوق السياحي بأسوان ،عدة شوارع جانبية حيث تتوافر فيه السلع المصرية والأفريقية والسلع ذات الطراز التقليدي وتشتهر هذه المناطق باسم شارع السوق"، وهو أشهر مكان بأسوان لشراء الهدايا التذكارية والاكسسوارات والخزف وتناول المأكولات والأشربة بالمطاعم والمقاهي المنتشرة بالسوق أو القريبة منه، وتوجد في محلات السوق السياحي المشغولات اليدوية الصنع مثل التمائم، وكذلك التوابل والسجاد

وتتميز منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان بانتشار البازارات السياحية التى تضم الهدايا والتحف والأنتيكات الفرعونية والبهارات وغيرها، وتنتشر به عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة أسوان وتستوعب العشرات من العمالة المتميزة وخاصة من الخريجين ، حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

جدير بالذكر أن السوق السياحي بمدينة أسوان يتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب أحدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه والذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة، و ليصبح إضافة سياحية جديدة لعناصر الجذب السياحي لمحافظة أسوان.

ويعد السوق السياحي بمدينة أسوان، والشوارع الجانبية المرتبطة به، أحد الأسواق السياحية التي تتوافد عليها كل الفئات باعتباره أبرز مكان للتسوق بمدينة أسوان بجانب محلات بيع التذكارات والمزهريات والمصنوعات الجلدية والعطور.

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وجارى تغطية السوق السياحى القديم بمدينة أسوان ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافيه داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى.



السوق السياحى



السوق السياحي بأسوان



الهدايا والأنتيكات للسائحين فى السوق السياحى



جولة داخل محلات البازارات بالسوق السياحي بمدينة أسوان



جولة لليوم السابع داخل السوق السياحى بأسوان



جولة لليوم السابع داخل السوق السياحى بأسوان7



خاص



شارع السوق السياحي بأسوان (2)



شارع السوق السياحي بأسوان (9)