تقرير دولى يبرز جهود التأمين الصحى الشامل..ويؤكد: تقديم 17 مليون خدمة علاجية

كتبت إيمان علي

أبرز تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، ورصد التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة.

وفيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، فقد رصد التقرير أن الإيكونوميست أكدت تقديم مصر دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت ترى في السابق أن حجم الإصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم، لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام تثق في نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.

وذكر التقرير جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية لغير القادرين:

ـ تستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لحاملي بطاقات معاش ضمان وتكافل وكرامة، بواقع 6.8 مليون مستفيد.

- تهدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تهدف إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر التي توجه أكثر من 60% من دخلها للإنفاق على الصحة، على أن يتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، في حين تم تدشين المنظومة في بورسعيد والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء وأسوان، لتبلغ تكلفة تطبيق المرحلة الأولى منها 51.2 مليار جنيه.

- تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء) حتى نهاية أكتوبر 2022.

- تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.

ـ بلغت المبادرات الصحية التي تم وجاري تنفيذها لـ16 مبادرة، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022.

ـ المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص 30 مليون مواطن.

ـ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي أجريت عمليات جراحية لـ 1.5 مليون مواطن.

ـ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، في أكتوبر 2018، بفحص أكثر من 61.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، و4 ملايين شخص تم تقديم العلاج لهم.

ـ المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، بتوفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون حتى أبريل 2022.