تقرير: بايدن أمضى 40% من فترة رئاسته خلال 2022 فى إجازات

كتب- وكالات

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمضى ما يقرب من 40 في المائة من الوقت في إجازة من البيت الأبيض خلال عام 2022، وفقا لتحليل جدول سفره.

وبلغ إجمالي أيام عطلات بايدن 141 يوما، أو 38.6% من عام 2022، وهي أول سنة تقويمية كاملة له كرئيس، وفقا لموقع "ديلي كولر" الأمريكي.

وتم توزيع وجهات بايدن خلال 2022 كما يلي: 92 يوما أو يوما جزئيا في ممتلكاته في ديلاوير - 32 يوما أو يوما جزئيا في كامب ديفيد - 7 أيام في ولاية كارولينا الجنوبية - 5 أيام في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس - 5 أيام في جزر فيرجن الأمريكية.

ويقترب جو بايدن من التفوق على كافة رؤساء أمريكا السابقين في الحصول على إجازات، وفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الامريكية في عام، شهر أكتوبر الماضي.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن بايدن تفوق على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في معدل الحصول على إجازات، بحلول شهر أكتوبر 2022.

وكان البيت الأبيض برر الوقت الذي يقضيه بايدن بعيدا عن العاصمة الأمريكية، بأنه "يذهب لقضاء بعض الوقت مع أسرته، وهو ما يفعله كل رئيس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في شهر أغسطس الماضي: "هذا ليس بالأمر غير المألوف، وهذا ليس من غير المألوف، والرئيس له الحق في قضاء بعض الوقت مع عائلته مثل أي أمريكي آخر في جميع أنحاء البلاد".

كما شدد البيت الأبيض في رده، أن "قضاء الوقت بعيدا لا يعني دائما الحصول على إجازة".

بينما أكد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن "الرئاسة مهمة متواصلة من الممكن للرؤساء التنفيذيين القيام بها من أي مكان في العالم، وبغض النظر عن مواقعهم، فقد حصل بايدن على أيام إجازة أقل من المعتاد في الوقت الحاضر".

وتعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانتقادات شديدة في رحلته الأخيرة إلى جزر فيرجن بعد عيد الميلاد، حيث كانت الولايات المتحدة تتعامل مع برودة الشتاء الشديدة، ومشاكل سفر جوية ضخمة بسبب ظروف الطقس السيئة.