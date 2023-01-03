تفاصيل تطوير مستشفى كفر صقر والهجارسة بالشرقية لخدمة المرضى.. صور

فريق المحافظات

انتهت لجنة من أهالي الخير بمركز كفر صقر محافظة الشرقية، من تركيب 2 أسانسير أحدهما بقسم وحدة الكلى بمستشفى كفر صقر المركزى وآخر بمستشفى حميات سنجها بوحدة العناية المركزة بقسم الحميات بالمستشفى، حتى يتمكن المرضى من الصعود والنزول دون معاناة، حيث تحمل التكلفة أهل الخير بالمركز.

وقال الشيخ هشام الموجى مدير عام بالأوقاف سابقا، رئيس لجنة أهالي الخير بمركز كفر صقر محافظة الشرقية، إن اللجنة أنشأت مبنى يتحمل 6 أدوار داخل مستشفى كفر صقر المركزى، تم الانتهاء من طابقين منه وتشطيبها بكافة التجهيزات والأثاث وتشغيل 48 ماكينة غسيل كلوي 3 شفتات يوميا يستوعبون 144 مريضا يوميا وجار استكمال طوابق المبنى لعمل حضانة أطفال وقسم للجهاز الهضمى والمناظير كل هذا بالجهود الذاتية من تبرعات أهل الخير.

"اليوم السابع " التقى أعضاء لجنة الخير، وقال المهندس متولى بشناق أحد أعضاء لجنة الخير بكفر صقر محافظة الشرقية، إن اللجنة عبارة عن 15 فاعل خير تجمعنا فى عام 2020 بعدما علم مجموعة منا أن مستشفى سنجها للحميات بمركز كفر صقر يحتاج إلى تنك أكسجين وكان فيروس كورونا فى أشد ذروته وقتها، وقتها قمت ومن معى بتبني الموضوع وتجمع الآخرين وصل عددنا إلى 15 فاعل خير وأطلقنا على أنفسنا " لجنة الخير".

وتابع الشيخ محمد سليمان مدير عام بالأوقاف أحد أعضاء اللجنة ، أنه بفضل الله قمنا بشراء تنك الأكسجين حجم 6 آلاف لتر سائل وتم تشغيله فى سرعة فائقة وبعدها بدأت تبرعات أهل الخير وإنشاء وحدة إسعاف كاملة بمستشفى الحميات بسنجها، واستمر دعم أهل الخير لنا لاستكمال ما ينقص بمستشفى كفر صقر المركزى ومستشفى سنجها الحميات التابع للمركز.

وأضاف صلاح موسى مدير المدرسة الثانوية بنين بكفر صقر وعبد الله أبو المجد، أحد أعضاء اللجنة، تم تأسيس مبنى على مساحة 450 مترا ليتحمل 6 طوابق، واستطعنا الانتهاء من طابقين وتم تشطيبها مبانى وتجهيز كل ما يلزم لمرضى الغسيل الكلوى من أسرة وكراسى ومراتب وخلافه بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه تم تشغيل 48 ماكينة بالطابقين.

وأضاف المهندس محمد محروس ناجى المسئول عن الإنشاء، أن المتر يكلف أكثر من 3500 جنيه وأن المبنى سيكلف أكثر من 12 مليون جنيه وسيتم تشطيبه وتسليمه للمستشفى جاهز للخدمة، متبعا أن المبنى من المتوقع أن يستقبل 300 مريض يوم بعد يوم، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل قسم خاص بمرضى الباطنة والكبد، بالإضافة لإنشاء قسم حضانات الأطفال.



احد افراد لجنة الخير



احدى ماكينات القسم



داخل القسم



عدد من أهالى الخير



قسم الغسيل الكلوى