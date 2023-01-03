تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر البحرية وتداول البضائع اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، الثلاثاء، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 10 سفن وتم خلالها تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 698 شاحنة و65 سيارة.

وأكد المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و 442 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 256 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1157 راكب بموانئها.