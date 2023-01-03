تعرف على تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الجديد

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لتقديم التهنئة بتوليه منصب رئاسة الجامعة .

ورافق المحافظ اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ونائب المحافظ محمد موسى وبحث معه أوجه التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة للارتقاء بالجامعة .

كما تناول اللقاء كيفية تبادل الخبرات بينهم واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كافة المجالات للنهوض بالمحافظة والدور الحيوي الهام والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.

كان الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قد توجه بتقديم خالص الشكر وعظيم التقدير لرئيس الجمهورية على ثقته بتكليفه رئيساً لجامعة المنوفية، كما توجه القاصد بالشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سائلاً الله سبحانه وتعالي أن يوفقه في أداء المهام المكلف بها للارتقاء بجامعة المنوفية وبلدنا الغالي مصر.

وأكد القاصد أنه سيكمل مسيرة جامعة المنوفية والنهوض بها كمنارة للتعليم في قلب الدلتا ، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 بكافة محاورها بما فيها منظومة التعليم التعالي والبحث العلمي.

وأوضح القاصد أن من أولي اهتماماته انتظام العلمية التعليمية في مستوي مرحلة طلاب البكالوريوس، ومرحلة طلاب الدراسات العليا، وأيضاً متابعة سير وانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح القاصد أن الاهتمام بالبحث العلمي يأتي أيضاً على أولويات أجندته خلال الفترة المقبلة تماشياً مع اتجاهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة التى ترتكز في بناءها على البحث العلمي و مواكبة سوق العمل في قطاعات الزراعة و الصناعة، و تلبية احتياجات إقليم وسط الدلتا كون جامعة المنوفية جزء منه.

وأضاف القاصد أن واحداً من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة استحداث و إعداد برامج بينية حديثة تلبي طلبات سوق العمل و إعداد خريج مدرب من جامعة المنوفية يكون له دور و أثر فعال في سوق العمل.

أما عن دور الجامعة وعلاقتها بالمجتمع المحيط أكد علي أن المستشفيات الجامعية واحدة من أهم نوافذ جامعة المنوفية في خدمة مجتمعها المحيط خاصة فيما يمثله قطاع المستشفيات من ركيزة أساسية في النهوض بالقطاع الصحي في مصر، لذا سيتم الاتجاه نحو تطوير قسم الاستقبال بمستشفي الطوارئ والخدمات المقدمة به للمرضي المترددين على المستشفيات الجامعية و البدء الفعلي في إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية.

وأضاف القاصد أنه خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023 تم البدء بالدراسة في جامعة المنوفية الأهلية ببرنامجين دراسيين مؤكداً على أنه بصدد استكمال مصفوفة البرامج المقرر الدراسة بها مع بداية العام الجامعي المقبل 2023/2024 و سيكون هناك اهتمام خاص بهذا الشأن.

وأشار القاصد أن جامعة المنوفية شرفت بتخصيص القيادة السياسية لها قطعة أرض مساحتها 200 فدان بالظهير الصحراوي بمحافظة المنوفية بمدينة السادات لإقامة توسعات جامعة المنوفية، وسيتم البدء في تنفيذ المشروعات التى تخدم العملية التعليمية والبحثية والصحية بالجامعة.