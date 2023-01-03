تعرف على الموقف التنفيذى لقرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماعا بأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمتابعة الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة الصادرة من اللجنة، وذلك في حضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ بأهمية المراجعة الدائمة لأعمال الحصر التى تتم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجان، لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعداد حصر بالمباني والعقارات التي تعد من حالات الخطورة الداهمة، وتمثل خطرا على المواطنين، بالإضافة إلى إعداد كشوف بالمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي لم يتم تنفيذها بدائرة نطاق كل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة السبع للوقوف على معوقات تنفيذها.

فيما تم توجيه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 47 لسنة 2022، والصادر بشأن العقار رقم 7 بشارع 17 بني سويف الجديدة، والمملوك للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، المتضمن تدعيم واصلاح الهيكل الإنشائي في جميع طوابق المبنى، والترميم الشامل له، وإصلاح الصرف الصحي به.