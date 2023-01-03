تعرف على التفاصيل الكاملة للمكتبة العائمة التي يستقبلها ميناء بورسعيد السياحي غداً

وجاءت تفاصيل السفينة كالتالي :

الاسم : LOGOS HOPE

الصفة: أكبر معرض كتاب عائم فى العالم

الزمان: من 4 يناير حتى 23 يناير 2023

المكان: بورسعيد - مصر

المناسبة

المكتبة العائمة الأكبر فى العالم تحوى آلاف الكتب فى مختلف المجالات لكل الأعمار وتجوب موانىء العالم لنشر المعرفة ولمحبى القراءة، وتقدم أنشطة تعليمية وترفيهية لروادها.

كيفية الدخول الى السفينة

السفينة تابعة لمؤسسة غير هادفة للربح ويعمل بها متطوعين من أنحاء العالم، ولكن الدخول مقابل رسم بسيط هو 5 جنيهات للفرد من سن 12 عام حتى 60 عام، وتحت 12 سنة، وأكبر من 60 سنه يكون الدخول مجانا.

أيام العمل والزيارة :

كل أيام الأسبوع ما عدا الأحد عطلة، والجمعة من 3 عصرا.

رحلة 7 يناير

زيارة موقع المكتبة العائمة LOGOS HOPE وإلتقاط الصور التذكارية معها هو جزء من برنامج رحلة بورسعيد وبورفؤاد يوم 7 السبت يناير، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للفعالية فى بورسعيد.

تنظيم رحلات

وأعلنت المحافظة، أنه من المتاح تنظيم رحلات خاصة للمدارس والشركات والهيئات والنقابات والمجموعات فى أى يوم بالترتيب مع الشركة المنظمة للرحلة.

وفى حدث ثقافى كبير، يستعد ميناء بورسعيد السياحى لاستقبال سفينة "لوجوس هوب" قادمة من ميناء بيروت، مقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب، فى زيارة هى الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

ترسو السفينة بالميناء فى 4 من يناير، وتستمر لمدة 20 يومًا لتغادر فى 23 يناير، وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا نظير رسم رمزى لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها. أما الأطفال أقل من 13 عاما وقادرون باختلاف فيمكنهم دخول السفينة مجانا.

طول السفينة 132 مترً، وتصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة فى العالم، ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع من أكثر من 60 جنسية مختلفة.

وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية "كتب جيدة للجميع"، وتحتوى المكتبة العائمة أكثر من 50 ألف عنوان.

السفينة زارت أكثر من 480 ميناء فى أكثر من 150 دولة واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عامًا، ولا تزال ترفع شعارًا واضحًا وهو "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" فى كل ميناء تزوره.