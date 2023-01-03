تعرف على أهم انجازات " ابدأ" لمحور المشروعات الكبرى خلال 3 أشهر

كتبت أمانى سمير

يستهدف محور المشروعات الكبرى ، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من ِقبل تحالف من المستثمرين المحليين .

نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات في مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المشروعات:

1- مصنع "سماد فوسفات الكالسيوم"

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية، والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية ُتقدر ب 50 ألف طن سنو ايا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 50 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة

الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

2- تأسيس شركة "سيليكون مصر"

تم عقد اتفاق مساهمين بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروةالمعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة "سيليكون مصر" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ُممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري ُممث الا في شركة "إنارة كابيتال ليمتد لشركة "وسط الصحراء" للتعدين ، حيث تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، حيث تصل التكلفة الاستثماري التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار .

3- مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش"

سيتم انشاء مصنع لإنتاج "الصودا آش" بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات تحت مظلمة مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان، بطاقة انتاجية تصل إلى حوالي 600 ألف طن سنوايا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة ب "الصودا آش"، ووقف استيرادها من الخارج مما

يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويا .

4- مصنع صمام أمان الغاز

حيث وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022،عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجية ُتقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023، و تم ذلك بالتعاون مع ك الا من شركة "فريش إليكتريك"، مجموعة شركات "العربي".

5- مصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"

شاركت "ابدأ" في مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، والذي يهدف إلى التوسع في إنتاج كالا من، طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية ُتقدر ب 5000طلمبه سنو ايا، و2000 محرك سنو ايا، 2000 محبس سنو ايا، مما يقلل في الوارد بقيمة تصل إلى 544 مليون دولار سنويا .

6- مصنع محركات "وسائل النقل الخفيف"

تشارك "ابدأ" في تدشين مصنع "محركات النقل" والذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 100 الى 250 cc، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجاري، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10 مليون

دولار، وتقدر طاقتها الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويا والذي بدورها سيقلل في الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويا .