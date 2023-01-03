تعرف على أسعار شحن السيارات الكهربائية فى مصر

كتبت : أماني سمير

كشفت إحدى شركات الشحن المتخصصة فى شحن السيارات الكهربائية فى مصر، عن بدء التطبيق التعريف الجديد لشحن السيارات الكهربائية المقررة خلال العالم الجارى 2023 بجميع محطات ونقاط شحن شركة شاحن، وهى كالآتي:

يبلغ سعر الكيلو وات 169 قرشا لشحن السيارة الكهربائية بالتيار المتردد AC بالأماكن التى تعفى فيها شرات الشحن من دفع رسوم استخدام المكان، كما يبلغ سعر الكيلو وات 189 قرشا فى الشركات التى تلتزم بدفع رسوم استخدم المكان، ويبلغ سعر شحن السيارات الكهربائية بالتيار المستمر DC 375 قرشا.

وعن كيفية الاشتراك فى خدمات شركة شاحن أوضحت الشركة انها قامت الشركة بتطوير تطبيق إلكترونى عبر الهواتف المحمولة، والذى يمكن تحميله سواء على نظام الأندرويد أو على نظام الـ IOS، ويمكن من خلال التطبيق والذى يسهل عملية إضافة شاحن السيارات الكهربية والاستمتاع بخدمات الشحن الذكية، كما يمكن مراقبة إحصائيات الشحن، كما يمكن مراقبة الشحن عن بعد فى الوقت الفعلى، بالإضافة إلى تحديد مواقع أقرب محطات لشحن السيارات الكهربائية و معرفة الشواحن المتوفرة فى الوقت الحالي.

إمكانية الدفع من خلال محفظة التطبيق باستخدام بوابات دفع مختلفة.

وتعد الشركة تطويرًا للمشاركة فى تطوير الطاقة الخضراء فى مصر من خلال تنفيذ بنية تحتية ناجحة لشحن المركبات الكهربائية لتسريع اعتماد التنقل الكهربائى وتقديم مجموعة مستدامة من نقاط شحن المركبات الكهربائية التى تساعد على تقدم أفضل تجربة شحن للسيارات الكهربائية.

وأيضا توفر بعض الشركات الكابلات المستخدمة لشحن السيارات الكهربائية ولا ضرورة لحمل الكابلات الخاصة بالسيارة عدا شحن الـAC، فيجب على المالك الشحن بكابلاته الخاصة، حيث ستحتوى محطات الشحن على كابلات CCS CHAdemo.

يذكر أن خطة الدولة المصرية 2030 هى توطين صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية لانها مصدر من مصادر الطاقة النظيفة لتكون فى متناول الجميع خاصة لما لها من مزايا متعددة من توفير الوقود والحفاظ على البيئة من التغييرات المناخية .