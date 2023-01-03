تحويل ميناء دمياط لمركز عالمى.. أبرز مستهدفات قانون تطوير "تحيا مصر 1"

كتبت إيمان علي

يأتي القانون رقم 174 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

وجاء نص المادة الأولى المعدلة- وفقًا للجريدة الرسمية- كالتالى:" يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات"تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت- كونتشيب-هابلج لويد)، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18-5-2022 المرفق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

وتتمثل مستهدفات القانون في:

-وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات مواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية.

-يخدم مستهدفات تحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

-جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، لتحقيق نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة للميناء.

-تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى باستهداف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، لتصل لـ4 ملايين في السنة.

-ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.

-الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.