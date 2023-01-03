تحرير 96 محضرا لمخالفات تموينية بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين ، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 96 محضرا، منها عدد 35 محضرا فى مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 25 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضرًا لعدم الإعلان عن وجود مخازن، وعدد 4 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 61 محضرا، عبارة عن 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 11 محضرا؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 21 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 10 محاضر للتوقف عن الإنتاج، ومحضرين للتصرف في الدقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 500 قطعة لانشون مجهولة المصدر، وضبط مخبزين لتصرفهم في كمية تقدر بنصف طن دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.

وشدد "بشارة" على ضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.