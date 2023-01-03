تأجيل قضية اتهام مشرف نشاط مدرسى بقتل صهره فى الفيوم لـ3 فبراير

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين محمد سلمان، ومجدي هريدي، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل نظر دعوى اتهام (أحمد.ع.ع.م47 سنة)، مشرف نشاط بمدرسة بإحدى القرى الشهيرة بمركز إطسا بالفيوم، بقتل صهره (عاشور.ع.ح.ا-50 سنة)، وإلقاء جثته في مسقة للمياه قرب منزله، لشكه في وجود علاقة بينه زوجته والمجني عليه، إلى اليوم الثالث من دور الانعقاد بفبراير المقبل.

استمعت هيئة المحكمة، لأقوال المتهم "أبكم" عن طريق مترجمة لغة الإشارة، وقال المتهم، إن المجني عليه كان يتعاطى المخدرات فوق سطح المنزل، وأنه حاول التعدى على زوجته وإغوائها عدة مرات، عارضا عليها مبلغ من المال، وأنه ليلة الواقعة، وجد المجني عليه أعلى سطح المنزل ومعه سيدة غريبة، فتشاجرا سويا، وضربه بيده عدة ضربات، واعتقد أنه أغشى عليه، وحاول إفاقته دون جدوى، متهما المجني عليه، بتحويل حياته لجحيم طول الوقت.

بدأت وقائع الدعوى التي حملت رقم 32619 لسنة 2022م جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 2060 لسنة 2022م كلي الفيوم، في 20 سبتمبر 2022م بدائرة مركز شرطة إطسا، عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغا من المواطن "محمد.م"، بالعثور على جثة شقيقه متوفي داخل مسقة للمياه وبه إصابات.

وتوجهت قوة من مباحث مركز إطسا إلى مكان الحادث، ورجال النيابة العامة، وتبين أن الجثة للجني عليه، ملقاة في مسقة للمياه جافة بأرض زراعية بقرية تطون أمام منزل المتهم، وبها إصابات من الخلف بالرأس وبعض تجمعات دماء في البطن، وتبين وجود إصابة أسفل الأذن اليمنى وسحجات وآثار إصابة في الفخذين من الخلف والظهر، والجثة ملطخة بالدماء.

وتداولت المحكمة، نظر الدعوى في عدة جلسات، واستكملت نظر الدعوى اليوم، وقررت النطق بالقرار نهاية الجلسة، فأصدرت قرارها المتقدم.