بريطانيا تلزم جميع المسافرين من الصين بإظهار فحص سلبي لكوفيد من 5 يناير

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أعلنت الحكومة البريطانية، أنه سيتعين على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة من الصين إظهار نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 قبيل مغاردتهم اعتبارا من الخامس من يناير الجاري.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكانت الصين انتقدت القيود التي فرضتها بعض الدول على المسافرين القادمين من الصين بعد إلزامهم بإجراء اختبارات لفيروس كوفيد-19.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه من غير المقبول أن تتبنى بعض الدول قيود دخول تستهدف الركاب من الصين فقط، إذ أن هذه الاستجابة لمكافحة الوباء تفتقر إلى الأساس العلمي، مضيفة: "نحن نعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من كوفيد لأغراض سياسية وسنتخذ إجراءات مضادة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا من بين عدة دول أخرى تعتزم إلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم فحص سلبي لكوفيد-19.