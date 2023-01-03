بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية إلكترونيا بمعاهد الشرقية الأزهرية

وأضاف أنه تم تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارات الشهادة الثانوية الأزهرية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمى.

ويهيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بالطلاب سرعة تسجيل الاستمارات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع رواد التحول الرقمي بالمعاهد، مؤكداً أن إدارة المعلومات تقدم الدعم الفني والتقني للطلاب وأولياء أمورهم خلال عمليات التسجيل الإلكتروني على مدار الساعة، حيث يتم توفير الرقم السري، واسم المستخدم لكل طالب بعد التأكد من هوية الطالب.

هذا وقد أنهت إدارة الامتحانات بالمنطقة في وقت قياسي استلام ومراجعة استمارات الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي وقد قام رئيس المنطقة بتوجية الشكر لمدير إدارة الامتحانات الدكتور عطا حسيني، وكافة الأعضاء لسرعة التنفيذ وبدون أخطاء.