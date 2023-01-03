انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالإسماعيلية غدًا لإجراء الصيانة

كتب - السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائى عن 7 مناطق مختلفة فى المحافظة بداية من الساعة 9 صباح غدًا الأربعاء وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء غدًا الأربعاء، في 7 مناطق وهم "منطقة الشهر العقارى بحي ثانٍ من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وطريق البيارات إيجيكو بالشيخ زايد من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ةمنطقة البلاح بحى أول من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ومنطقة العقارية 3 بشرق البحيرات من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا والمجاورة الرابعة بالقنطرة شرق من الساعة 10 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا، ومنطقة نوارة بالقنطرة غرب من الساعة 10 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا ومن الكيلو 6 إلى الكيلو 11 بالفردان من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق المركز والمدينة، حيث تم رفع مخلفات القمامة من التجمعات السكنية بمدخل المدينة، الطريق الرئيسي، شارع المعاهدة، التجمعات بالشوارع الجانبية، الصناديق الموجودة في أماكن مختلفة باستخدام سيارة المكبس، بالإضافة لمناطق مرسى غالي، أبوطعيمة، أبو عمر، فارس، التجمعات السكنية بالسلام، النخلة، والانتهاء بمقابر السلام.

وفي القرى التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، تم رفع مخلفات القمامة من طريق نفيشة الكيلانية، المسخوطة حتى كوبري 30 يونيو، وأمام مدرسة غنيم بقرية المحسمة الجديدة، كما تم رفع مخلفات القمامة من مدخل المشروع، الخمسين، منشية مبارك بقرية أبوصوير البلد.