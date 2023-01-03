الهواتف الذكية تتسبب فى أكثر من 500 حريق بروسيا خلال 2022

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "أنه لا ينبغي ترك الهواتف الذكية متصلة بالشاحن لفترة طويلة وخاصة طوال الليل وتحت الوسادة لأن هذا يزيد بشكل كبير من مخاطر اندلاع الحرائق".

وأضافت أنه "لمنع الحرائق، يجب إعادة شحن الهواتف الذكية والأدوات الأخرى بدقة وفقًا لتعليمات التشغيل، ومع العلم أن طرازات الهواتف الذكية الحديثة تتمتع بوظيفة حماية من الشحن الزائد ولكن إذا كان الهاتف مشحونًا بنسبة تصل إلى 100% ولا يزال متصلاً بالشاحن، قد يؤدي الضغط المفرط على البطاريات إلى نشوب حريق".

وأشارت الطوارئ الروسية إلى أنه - في نهاية ديسمبر من العام الماضي - كانت هناك العديد من حالات اشتعال النيران في الشواحن المحمولة (بوربانك) على متن الطائرات.. ففي 29 ديسمبر، اشتعلت النيران في شاحن محمول لأحد الركاب في طائرة كانت تسير على مدرج مطار دوموديدوفو وتم اخماد الحريق من قبل الطاقم، وفي اليوم التالي، هبطت طائرة في طريقها من خاباروفسك إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكي اضطراريا في مطار يوجنو ساخالينسك عندما اشتعلت النيران في شاحن محمول لأحد الركاب.