المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة أسطوانة بوتاجاز من شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ه.م.ز" 22 سنة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز وهاتف محمول من المجني عليه "ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتوجه إلى مسكنه وتهديده بسنجة وسرقة أسطوانه بوتاجاز والهاتف المحمول الخاص به، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بسرقة الماشية المملوكة للمجتى عليه " ل.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتسلل إلى مسكنه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزته وقام بسرقة الماشية المملوكة له من الحوش الخاص به بطريق الإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.