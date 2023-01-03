المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وعبر المستشار عدلى منصور خلال الاتصال عن تهنئته الخالصة لقداسة البابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا التقدم والسلام لوطننا مصر.

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات جديدة بخصوص استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمهنئين بعيد الميلاد المجيد.

وذكرت بيان الكنيسة أن قداسة البابا سيستقبل الأباء الأساقفة والكهنة وجموع المسيحيين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، ويستقبل المسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.