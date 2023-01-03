المحافظ يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان بمساحة 24770 فدانا

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وفقاً لنتائج جلسة الاستماع المنعقدة فى 16 أغسطس الماضى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

جاء ذلك بحضور ممثلى المجتمع المحلى والقوى الطبيعية بالمدينة والتى تم فيها عرض لوحة المخطط الإستراتيجى للمدينة بناءاً على الحيز العمرانى السابق اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإجمالى مساحة 24770 فدانا، وبما يعادل 25 فرد / فدان.

وتعد مدينة أسوان، أقل كثافة سكانية على مستوى كافة المدن المصرية مما يساهم فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل كافة المشكلات المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة المطبقة على المدن المصرية.

جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، وأشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب المهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى، وأيضاً المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وكشف أشرف عطية، عن أن المخطط الاستــراتيجى العام لمدينة أسوان، شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بجانب مناطق الامتـــداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإضافة أراضى من الظهير الصحراوى للمدينة شاملة مناطق إمتداد شرق حى الصداقة الجديدة لخلق مجتمع عمرانى جديد يمكن أن يستوعب كافة الإمتدادات العمرانية، وكذلك البديل الأمثل للمناطق العشوائية والغير مخططة، علاوة على منطقة الإمتداد غرب نهر النيل كتوسع مستقبلى للمدينة.

وثمن محافظ أسـوان الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والممثلة فى إقليم جنوب الصعيد والتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى تمهيداً لقيام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظــة بإعــداد وإعتماد المخططــات التفصيليــة بنـاءاً على المخطط الإستراتيجى الذى يتـم اعتمـاده من وزارة الإسكان وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.