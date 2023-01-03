الكونغو الديمقراطية: متمردو حركة "23 مارس" يحتلون مواقع جديدة بإقليم "كيفو"

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احتل متمردو حركة 23 مارس (إم 23) منطقة جديدة في إقليم "كيفو" الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية؛ بعد معارك ضارية ضد المليشيات المحلية ومقاتلي حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".



وذكرت وسائل إعلام كونغولية، اليوم، أن متمردي حركة 23 مارس تمكنوا من الاستيلاء على "كيشارو" بإقليم "كيفو" الشمالي في نهاية المعارك ضد المليشيات المحلية والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا.



ونقلت الوسائل عن سكان وشهود عيان قولهم: إن مواطني "كيشارو" فروا فزعين من منازلهم عقب سماعهم دوي إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتوجهوا إلى بلدة "بورامبا" الواقعة على بعد حوالي 30 كم من "كيشارو" (في إقليم كيفو الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية).



وأوضح شهود العيان أن متمردي حركة "إم 23" تمكنوا من دخول "كيشارو" وقاموا بعمليات سلب ونهب للسلع والماشية، مضيفين أن هؤلاء المتمردين قاموا بعمليات السلب والنهب الممنهجة هذه منذ صباح يوم أمس.



على صعيد متصل، أفادت مصادر عسكرية كونغولية بأن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تمكنت، على جبهات أخرى، من صد هجمات لمتمردي حركة 23 مارس المتمردة، لافتة إلى أن جيش الكونغو الديمقراطية دحر هجومين لحركة "إم 23" على قريتين في منطقة ماسيسي بإقليم كيفو الشمالي إثر معارك دارت بين الجانبين يومي السبت والأحد الماضيين.