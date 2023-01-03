الكشف على 1993 حالة خلال يومين بقافلة طبية مجانية بالقصاصين ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة عرب أبو القاسم، والتى استهدفت أهالى قرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومى 2 و3 يناير 2023، حيث استقبلت القافلة 1993 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال 596 مواطنا بعيادة الباطنة و 148 مواطنا بالجراحة و 95 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 43 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 542 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 67 حالة بالإضافة إلى استقبال 163 حالة بعيادة الجلدية كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 90حالة أما عيادة العظام استقبلت 249 حالة.