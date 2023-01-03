الكشف الطبي على 1600 مريض خلال حملة طبية بميت غمر‎‎

صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ، بأنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية يومي 1 و2 يناير في قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر، والتي تبعد عن المستشفى المركزي 20 كم، لعدد سكان تقريبي 35221 نسمة، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وجرى خلال فعاليات اليوم توقيع الكشف على 1615 مريضًا، وضمت القافلة 11 عيادة، منهم 3 عيادات متنقلة 2 أطفال، وتنظيم أسرة، فضلًا عن 8 عيادات داخل الوحدة ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وتم توقيع الكشف في عيادة الباطنة على 308 مرضى، وأطفال 341 مريضًا، وعظام 242 مريضًا، وجراحة 85 مريضًا، وأنف وأذن 191 مريضًا، وجلدية 189 مريضًا، وأسنان 126 مريضًا، ونسا وتنظيم أسرة 133 مريضًا.

كما تم إجراء 289 تحليلا مختلفا للمرضى، و76 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن فحوصات لـ133 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 66 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 40 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و160 حالة استبيان، مؤكدا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم.