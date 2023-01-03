"القوى العاملة": توفير 1305 فرص عمل بالبحيرة خلال ديسمبر 2022

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، ومديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن ما قدمته المديريتين من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر المنقضى 2022، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته المديريتين من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 102 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين منح مولود جديد وزواج ووفاة لأحد الأقارب، ومساهمة في إجراء عمليات جراحية، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 44 منشأة، و 534 منشأة يعمل بها 2205 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 42 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن انتهاء 5 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لـ 30 متدرب ومتدربة على مهن يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى توفير 1305 فرصة عمل منها 37 لذوى الهمم من أبناء المحافظة .

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 45 فرصة عمل للشباب، واختتمت 4 دورات تدريبية لـ 68 متدرب وبدء 8 دورات أخرى يستفيد منها 93 متدرب على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، والتفتيش على 229 منشاة بنظام الدورى والحملات، وعقد 7 ندوات توعية استفاد منها 124 عاملاً، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 108 منشأة، أسفر عن تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 98 ألفاً و 793 جنيه لـ 98 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحيا.