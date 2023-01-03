الفلبين: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 51 قتيلا

كتب أحمد علوى

قال مسؤولون، الاثنين، إن عدد القتلى من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في أنحاء الفلبين، ارتفع إلى 51 قتيلا، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات إغاثة المجتمعات الأكثر تضررا.

قد يرتفع عدد القتلى أكثر حيث يبحث رجال الإنقاذ عن 19 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين لأكثر من أسبوع، بعد هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية خلال عطلة عيد الميلاد، وفقا لوكالة الكوارث الوطنية.

ضرب الطقس السيئ البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية والتي يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة، عندما كانت تستعد لقضاء عطلة عيد الميلاد الطويلة.

