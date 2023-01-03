العين الحمراء.. الداخلية تضبط 448 قضية بيع سلع بأزيد من أسعارها

نجحت شرطة التموين في ضبط (448) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومودا بناء بمضبوطات بلغت (10,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 5 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3016 عبوة سجائر – 10 طن أسمنت.
العين الحمراء.. الداخلية تضبط 448 قضية بيع سلع بأزيد من أسعارهاالثلاثاء، 03 يناير 2023 12:16 م
حملة تموينية - أرشيفية
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