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العين الحمراء.. الداخلية تضبط 448 قضية بيع سلع بأزيد من أسعارها

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:16 م
العين الحمراء.. الداخلية تضبط 448 قضية بيع سلع بأزيد من أسعارها حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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نجحت شرطة التموين في ضبط (448) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومودا بناء بمضبوطات بلغت (10,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 5 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3016 عبوة سجائر – 10 طن أسمنت.
 
 
 

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