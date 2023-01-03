اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:07 م
أكرم القصاص
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العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار شمالي بغداد

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:05 م
العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار شمالي بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد.


ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - لم تسمه ـ القول: إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل إحدى السيارات الحكومية انفجرت في قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد؛ مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "الانفجار أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة، ومدني، فيما أصيب ضابط آخر بجروح متفاوتة".


يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي أفاد فيه مصدر أمني عراقي بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.


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