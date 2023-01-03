اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:18 م
أكرم القصاص
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الشرطة العراقية: اعتقال إرهابي في كركوك شمالي العراق

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:00 م
الشرطة العراقية: اعتقال إرهابي في كركوك شمالي العراق الشرطة الاتحادية العراقية
أ ش أ

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
 
وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب في منطقة (آذربان) بمحافظة كركوك".
 
وأضاف البيان أن المتهم "تم إحالته اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

العراق

الشرطة الاتحادية العراقية

كركوك

الإرهاب فى العراق



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