الشباب والرياضة بالغربية تطلق القوافل التعليمية والتنويرية للعام العاشر

الغربيــة عادل ضرة

تُطلق مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، تحت شعار " الجمهورية الجديدة ..العلم والعمل" والذى تنفذة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، وذلك مساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

ويشارك ضمن القوافل التعليمية نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة،حيث تنفذ الانطلاقة بقرى زفتي والمحلة الكبرى بالأماكن الآتية مقرات إدارة شرق وغرب المحلة، مدرسة السيدة زينب الثانوية للمرحلة الاعدادية ، مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية للمرحلة الثانوية، ومقرات زفتي هي، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات للمرحلة الإعدادية، مدرسة كشك الثانوية العسكرية للمرحلة الثانوية.

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"، ويشمل عقد ورش وحقائب تدريبية للتعرف علي مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة ،تصنيف الشائعات وبيان تأثيرها علي الفرد والمجتمع ،اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات، إستخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب، عرضًا للانجازات والمشروعات القومية،أنشطة عصف ذهني وألعاب عقلية وفكرية.