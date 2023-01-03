"الرقابة الصحية" تعتمد 7 أدلة معايير عالميا لاعتماد المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل نتائج أعمال ومؤشرات أداء الهيئة خلال عام 2022، حيث قامت الهيئة بتسجيل 21250 من اعضاء المهن الطبية منهم 6052 ببورسعيد، و4772 بالأقصر، و4045 بالإسماعيلية، و426 بجنوب سيناء، و3543 بالقاهرة، و817 بالجيزة، و507 بالإسكندرية، موضحا أن برنامج تسجيل أعضاء المهن الطبية يستهدف ضمان التأكد من قدرات مقدمي الخدمة الصحية على ممارسة عملهم بصورة صحيحة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم داخل نطاق العمل بالمنشآت الصحية، بما يساعد على تقديم خدمات صحية ذات جودة طبقا للمعايير ذات الصلة.. كما قامت الهيئة بتسجيل واعتماد 196 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية اولية ومعامل تحاليل ومراكز طبية ومراكز أشعة من خلال 576 زيارة تقييمية على مدار 390 يوما منذ يونيو 2019 وحتى ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل 156، حيث جاءت محافظة بورسعيد في المركز الأول بإجمالي 61 منشأة، ثم الأقصر 51 منشأة، والإسماعيلية 29 منشأة، السويس 5 منشآت، جنوب سيناء 4 منشآت وأسوان 6 منشآت.

ومن أهم إنجازات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حصول 7 إصدارات من أدلة المعايير التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، وهي أدلة معايير المستشفيات، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، مراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، معايير مستشفيات الصحة النفسية، مما يجعل الخدمة الصحية في المنشآت المصرية والمعتمدة من الهيئة تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، ويعد هذا إنجازاً كبيراً غير مسبوق على المستويين المحلي والإقليمي والذي وضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، قيام الهيئة خلال عام 2022 بتنفيذ 251 زيارة لمتابعة وقياس تجارب المرضى أثناء تلقي الرعاية الصحية شملت منشآت رعاية أولية ومستشفيات ومعامل ومركز اشعة بالمحافظات بورسعيد ، الاسماعيلية ، الاقصر ، جنوب سيناء من خلال عينة استبيان وصلت إلى 198,320 الف مواطن.. إلى جانب تنفيذ 220 زيارة تدقيق وتقييم فني وإكلينيكي ما بين زيارات أولية وزيارات متابعة غطت محافظات: بورسعيد، الاسماعيلية، الاقصر، القاهرة والجيزة، كما نفذت الهيئة 126 زيارة للتدقيق والتقييم والتفتيش الإداري علي المؤسسات الصحية والتي غطت محافظات بورسعيد، الاسماعيلية، الاقصر، الجيزة، جنوب سيناء لمستشفيات ووحدات رعاية أولية ومعامل تحليل طبية ومراكز اشعة.

وفي ذات السياق، قامت الادارة العامة الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية ، على مدار4 سنوات، بتنظيم 715 برنامج دعم فني طبقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد المختلفة، و532 زيارة ميدانية، و183 برنامج دعم عن بعد، وذلك بمشاركة 390 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الاعلى للجامعات، القطاع الطبي بوزارة الداخلية، ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وقطاع البترول وقطاع الكهرباء والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.

وحول التصميم الآمن للمنشآت الصحية، أضاف التقرير أن إجمالي عدد التصميمات والنماذج النمطية التي تمت مراجعتها والتابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بلغ 224 منشأة بنهاية عام 2022 منها 121 منشأة تابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووصل عدد المنشآت الصحية التي تمت مراجعة تصميماتها بمحافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل إلى 53 منشأة، و50 منشأة صحية أخرى وذلك منذ بداية المراجعات في مارس 2021 وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.

نجحت الاعتماد والرقابة الصحية في اجتياز تقييم المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية واستلمت الهيئة شهادة التميز المؤسسي بنسبة نجاح 97% وهو نجاح غير مسبوق، حيث تعد الاعتماد والرقابة الصحية اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط وتنضم ل 20 مؤسسة تحصل على هذ الشهادة حول العالم. وقد أثنى فريق المقيمين الدوليين بالاسكوا على مستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من خطط خلال الفترة التي تمثل عمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ أن تم انشاءها في أكتوبر ٢٠١٨، وهو ما احتاج الى فترة زمنية أكبر في مؤسسات الاعتماد المماثلة في دول أخرى.

غلى جانب ذلك، انتهت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من استيفاء متطلبات البنية التكنولوجية لمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لانتقال العاملين للمقر الجديد ضمن الجهات الحكومية المنتقلة بالمرحلة الاولى في يناير ٢٠٢٣، كما تم عقد سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين خاصة بمتطلبات التطبيقات التشاركية الحكومية، فضلا عن إطلاق المنصة التعليمية EGYCAP والاختبارات الخاصة بها، ومنصة E- lab للتعريف بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية في اطار نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية.