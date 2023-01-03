الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد درويش؛ للتعزية في وفاة الدكتور مدحت محمد مرسي الفطاطري، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 03 يناير 2023 02:11 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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