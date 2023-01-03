اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:38 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:11 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد درويش؛ للتعزية في وفاة الدكتور مدحت محمد مرسي الفطاطري، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مندوب تعزية



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