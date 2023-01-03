اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:51 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يتابع منظومة الضرائب ويوجّه بتسوية الملفات المفتوحة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:16 م
الرئيس السيسى يتابع منظومة الضرائب ويوجّه بتسوية الملفات المفتوحة.. إنفوجراف الرئيس السيسى يتابع منظومة الضرائب

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء المالى ونشاط الجمارك والضرائب.

 

الرئيس يتابع منظومة الضرائب (1)
الرئيس يتابع منظومة الضرائب

 

اجتمع الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه

تابع الاجتماع مؤشرات الأداء المالى ونشاط الجمارك والضرائب

وجّه الرئيس باستمرار صياغة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

 

الرئيس يتابع منظومة الضرائب (2)
الرئيس يتابع منظومة الضرائب

 

وجه بالعمل على تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومنع التلاعب

وجّه بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الجارى

وجّه بالإسراع فى استكمال خروج كل البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية

استعرض الاجتماع أداء النصف الأول من العام المالى 2022/ 2023

استعرض الاجتماع سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد

استعرض مشروعات وزارة المالية خاصة فى قطاعى الضرائب والجمارك

 

الرئيس يتابع منظومة الضرائب (3)
الرئيس يتابع منظومة الضرائب

 

اطّلع الرئيس على إجراءات تفعيل نظام الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب

اطلع على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبى

تابع مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومد أجلها 30 أبريل

تابع التشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى وتطور مكافحة التهرب الضريبى

تابع منظومة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية

تابع معدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية

أكّدت المؤشرات المالية قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية

حافظت مصر على المسار الآمن للموازنة العامة ووفرت كل الاحتياجات

زيادة مخصصات الاستثمار الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية

الحكومة حوّلت قرابة 600 مليار جنيه للمعاشات على مدى 3 سنوات

تحقيق فائض أولى بالموازنة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى

نمو إيرادات الموازنة العامة 14% والمصروفات حوالى 19%


منظومة الضرائب

الضرائب والجمارك

الرئيس السيسى

وزير المالية

الاقتصاد المصرى



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