الرئيس السيسى يتابع منظومة الضرائب ويوجّه بتسوية الملفات المفتوحة.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء المالى ونشاط الجمارك والضرائب.



الرئيس يتابع منظومة الضرائب

اجتمع الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه

تابع الاجتماع مؤشرات الأداء المالى ونشاط الجمارك والضرائب

وجّه الرئيس باستمرار صياغة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي



الرئيس يتابع منظومة الضرائب

وجه بالعمل على تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومنع التلاعب

وجّه بسرعة تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الجارى

وجّه بالإسراع فى استكمال خروج كل البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية

استعرض الاجتماع أداء النصف الأول من العام المالى 2022/ 2023

استعرض الاجتماع سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد

استعرض مشروعات وزارة المالية خاصة فى قطاعى الضرائب والجمارك



الرئيس يتابع منظومة الضرائب

اطّلع الرئيس على إجراءات تفعيل نظام الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب

اطلع على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبى

تابع مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومد أجلها 30 أبريل

تابع التشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى وتطور مكافحة التهرب الضريبى

تابع منظومة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية

تابع معدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية

أكّدت المؤشرات المالية قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية

حافظت مصر على المسار الآمن للموازنة العامة ووفرت كل الاحتياجات

زيادة مخصصات الاستثمار الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية

الحكومة حوّلت قرابة 600 مليار جنيه للمعاشات على مدى 3 سنوات

تحقيق فائض أولى بالموازنة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى

نمو إيرادات الموازنة العامة 14% والمصروفات حوالى 19%