الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للدولة ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:09 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للدولة، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب. صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الاداء المالي الجمارك الضرائب عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها الإثنين، 02 يناير 2023 02:30 م الرئيس السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد فى مصر والمشاركة مع القطاع الخاص فى توطين صناعة اليخوت الحديثة.. ويوجه بتكامل عملية إنتاج المراكب بالتوازى مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية ومبادرات دعم الصيادين الإثنين، 02 يناير 2023 12:49 م الرئيس السيسي يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة الإثنين، 02 يناير 2023 12:42 م الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود صندوق مصر السيادى الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها.. الرئاسة: الصندوق ساهم فى جذب 43% من إجمالى الاستثمار الأجنبى الأحد، 01 يناير 2023 06:05 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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