الدفاع الروسية: طائرات بعيدة المدى ستشارك فى العملية العسكرية بأوكرانيا

وقال قائد سلاح الطيران الروسي سيرجي كوبليش - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن طائرات استراتيجية ستشارك في العملية العسكرية بأوكرانيا خلال العام الحالي.

وأوضح أن الطائرات بعيدة المدى ستنفذ جملة من المهمات، منها التحكم في الأنظمة الآلية للأسلحة عالية الدقة وتحسين نظام التأمين التقني والمادي للطيران، فضلا عن تدريب عناصر القيادة.

ومن المقرر، أن قاذفات استراتيجية من الطراز "تو ـ 95 " و "تو ـ 260" و"تو ـ 22"؛ ستدخل ضمن أسطول الطائرات الروسية بعيد المدى، ولديها القدرة على توجيه ضربات باسلحة نووية وغير نووية بما فيها الصواريخ المجنحة.