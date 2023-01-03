الداخلية تداهم أوكار المخدرات فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين)، حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 4800 قرص من عقار "الترامادول" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (عدد 1013 قرص مخدر لعقاقير "مختلفة الأنواع" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.