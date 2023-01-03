الداخلية تحمى رغيف العيش.. ضبط 118 قضية خبز ناقص الأوزان بالمخابز

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط (473) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (7 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 166 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 118 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 182 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") .

كما تم ضبط (19) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى") بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (318,608 طن "مستندى – عينى") أبرزها (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 11,800 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,510 طن أرز أبيض "عينى" - 83,156 طن أرز شعير "عينى" – 141,589 طن أرز شعير "مستندى" - 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى" – 3016 عبوة سجائر 10 طن أسمنت – 9,300 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 17,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").