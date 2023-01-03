التنمية المحلية: افتتاح 65 إتاحة بالقاهرة ضمن مشروع تأهيل الأرصفة لذوى الهمم

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليا الإعداد لافتتاح 65 إتاحة لذوى الهمم ضمن مشروع تأهيل الأرصفة بأحياء المعادى و الزمالك بمحافظة القاهرة ، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد التوسع فى تنفيذ المشروع بمحافظتى الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير"، كخطوة لتعميم تنفيذه فى باقى محافظات الصعيد، وذلك استكمالا للمبادرة التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وقال الوزير إن تنفيذ هذه الإتاحات يهدف إلى تسهيل السير والحركة لذوى الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاتاحات التى تم تنفيذها، تتضمن 28 إتاحة بحى المعادى ، منها 10 اتاحات قى شارع 9 ، و 8 اتاحات فى شارع وادي النيل، استكمالا لأعمال توسعة الشارع ورصفه و تشجيره ، إضافة إلى 10 اتاحات فى محيط منطقة الكورنيش ونادى المعادى، وقال أن تنفيذ الاتاحات المشار اليها تمت بناء على البروتوكول الذى وقعته الوزارة مع محافظة القاهرة و بنك الإسكان والتعمير ومؤسسة "مصر الخير".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون بين الوزارة و محافظة القاهرة و مجموعة بيبسيكو مصر كولا و مؤسسة "صناع الخير" ، فقد تم تنفيذ 37 اتاحة بحى الزمالك ، منها 4 إتاحات أمام سفارات العراق والهند وهولندا وليبيا، و11 إتاحة أمام مبانى حكومية منها مكتبى بريد شارعى شجرة الدر و البرازيل ، وأمام كليتى الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، و4 فى كل من شارعى الجبلاية و مجلس قيادة الثورة ، و 5 اتاحات فى شارع التحرير و الموسيقار محمد عبد الوهاب ، اضافة الى اتاحتين فى كل من شارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك ، و شارع مختار التتش أمام بوابة الأوبرا.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الإعاقة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع موضحاً أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز ، كما قامت الوزارة بتوزيع الكود المصرى لذوى الاعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المبانى الحكومية بالمحافظات.

ونوه اللواء آمنة أنه تسهيلاً على متحدى الإعاقة، فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة إنجاز الخدمات لهم ، مشيراً إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.