اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: التوسع فى تكليف خريجى العلاج الطبيعى بالمستشفيات الجامعية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:18 ص
التعليم العالى: التوسع فى تكليف خريجى العلاج الطبيعى بالمستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً مع الدكتور سامي سعد، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة المهنية الخاصة بالعلاج الطبيعي، ومواجهة التحديات المُتعلقة بسوق العمل والخريجين، وذلك بمقر الوزارة.
 
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التعاون مع النقابة وتقديم كافة سُبل الدعم، للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي، حرصًا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
 
واستمع د. أيمن عاشور إلى مطالب ومقترحات أعضاء النقابة لتطوير منظومة العمل بالعلاج الطبيعي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها: التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات الجامعية.
 
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة والأهلية لعقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وكذلك تناول اللقاء أهمية إنشاء نيابات علاج طبيعي تخصصية بالمسشتفيات الجامعية أسوة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن إنشاء برامج مُتميزة لكليات العلاج الطبيعي في مجالات التغذية العلاجية والطب الرياضي والعلاج التنافسي والعلاج بالعمل.
 
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكلايد البريطانية في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للعمل على إعداد الكوادر المهنية والبحثية التعليمية المؤهلة للعمل فى هذه الصناعة الجديدة، وهى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مشيرًا إلى وجود برامج دراسية جديدة فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية في ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة الجلالة.
 
من جانبه، وجه الدكتور سامي سعد، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجهوداته وحرصه الدائم على التواصل مع النقابات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بها، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المُقدمة للمواطنين.
 
وأشار حسام عبدالغفار إلى أن المجلس الصحي المصري يُنظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يُستحدث منها، بما يُساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية (مصر 2030)، موضحًا أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والأكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.

التعليم العالى

العلاج الطبيعى

نقابة العلاج الطبيعى

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى لـ"النواب": 7 مليارات جنيه لدعم التحول الرقمى بالجامعات

الإثنين، 02 يناير 2023 04:35 م

وزير التعليم العالى: ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع

الإثنين، 02 يناير 2023 10:22 ص

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأحد، 01 يناير 2023 09:30 م

وزير التعليم العالي يهنئ منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات بفوزه بالبطولة العربية

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:15 م

وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات فى احتفالات رأس السنة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:24 م

حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يعلن ملامح الخطة التنفيذية للوزارة بـ2023

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:00 م

وزير التعليم العالى يعلن ملامح الخطة التنفيذية لعمل الوزارة لعام 2023

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة