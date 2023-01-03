الاتحاد الأوروبي يبحث صياغة نهج منسق لفحص القادمين من الصين الأربعاء

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تجتمع دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الأربعاء لصياغة نهج منسق بشأن ما إذا كان ينبغي للسلطات فحص ركاب شركات الطيران الوافدين من الصين بحثا عن أي متغيرات جديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وكيفية ذلك، بعد إعلان العديد من الدول الأعضاء بالتكتل عن جهود فردية خلال الأسبوع الماضي.



وقالت بلجيكا "إنها ستفحص مياه الصرف من الطائرات القادمة من الصين لمعرفة ما إذا كانت ستعطي أدلة جديدة حول أي متغيرات خطيرة محتملة"، مشيرة إلى أنها ستحث الزوار من الصين الذين يشعرون بأنهم ليسوا بحالة جيدة على إجراء اختبار كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.



وأكد وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك أنه يجب القيام بالمزيد، ولكن فقط من خلال نهج منسق بين الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة. وقال إنها ستكون إشارة جيدة تجاه الصين إذا قالت جميع دول الاتحاد الأوروبي معا "إذا أتيت إلى أوروبا، يجب أن تخضع للاختبار أولا".



وقالت السويد - التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - إن مسؤولين من الدول الأعضاء سيعقدون اجتماعا حول الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية غدا لمعرفة ما إذا كانت شروط الدخول إلى جميع دول التكتل ضرورية.



وقال وزير الصحة السويدي جاكوب فورسميد "من المهم أن ننفذ الإجراءات اللازمة بسرعة".



وقد أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بالفعل عن تدابير مستقلة لتنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا للركاب القادمين من الصين.