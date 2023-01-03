الأوقاف تعقد مجلس الحديث الرابع بمسجد الحسين لشرح كتاب "الموطأ" الأحد المقبل

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يُعقد مجلس الحديث الرابع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وذلك يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

وقالت وزارة الأوقاف ، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، لافتة إلى أن العلماء المشاركين في مجلس الحديث الرابع هم :"الدكتور أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد محمود أبو هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، الدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر".