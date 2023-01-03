اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر يعرب عن إدانته ورفضه الشديد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:58 م
الأزهر يعرب عن إدانته ورفضه الشديد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستيائه البالغ للسلوك الهمجي الذي اقترفه مسؤول صهيوني شديد التطرف باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة غاشمة تتبع الكيان الصهيوني في مشهد مخجل من مشاهد الاحتلال الصهيوني؛ ليواصل من خلاله مسلسله الإجرامي في تدنيس المقدسات الإسلامية.
 
وشدد الأزهر في بيان له، على أن هذه الأفعال الاستفزازية تعكس بوضوح بربرية الكيان الصهيوني ومحاولة فرض واقعٍ سياسي بقوة السلاح، وتغيير الهوية التاريخية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن التاريخ لن يغفر للكيان الصهيوني ولا لداعميه ولا الصَّامتين عن هذه الجرائم ما اقترفوه من آثامٍ ومواقفَ غير إنسانيَّة وغير أخلاقية تجاه المقدَّسات الدينية وحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض والقضية العادلة.
 
وطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم المتواصلة من الكيان الصهيوني، وحماية المقدسات الدينية بمدينة القدس وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة من بطش العدو الصهيوني.
 
هذا، وسوف يذكر التاريخ بكل استياء ورفض هذه الحقبة المظلمة حين يحين يومها المحتوم، ولن ينسى صمت المجتمع الدولي على جرائم الكيان الصهيوني على مدار عقود متواصلة.
 
وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
 
وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.
 
وكان اليميني إيتمار بن غفير، قد اقتحم - في وقت سابق اليوم - باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الاقصى

فلسطين

اقتحام الاقصى

القدس

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تعلن ضوابط الامتحانات.. واهتمام خاص بذوى الهمم (تفاصيل)

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:52 ص

جامعة الأزهر: إنشاء فصول لهندسة البنات بقنا وقسم للشريعة بكلية البنات بالأقصر

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:21 ص

حصاد 2022.. مركز الشيخ زايد بالأزهر يستقبل 3 آلاف طالب من 75 جنسية

الإثنين، 02 يناير 2023 02:07 م

حصاد مرصد الأزهر فى 2022.. 187 حملة إلكترونية و465 إصدارا بالعربية واللغات

الأحد، 01 يناير 2023 06:01 م

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

الأحد، 01 يناير 2023 02:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة