الأردن يبحث إجراءات مواجهة الفيروس المخلوي (BF7)

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عقدت وزارة الصحة الأردنية ومجلس النواب، اجتماعا لبحث الوضع الصحي وخصوصا إجراءات مواجهة الفيروس المخلوي (BF7).



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فراس القضاة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول.



وقال وزير الصحة الأردني، إن الفيروس ليس جديدا وليس له علاج أو طعوم، مضيفًا أنه يصيب 90 بالمئة من الأطفال ممن هم دون عمر العامين.



وأشار إلى أن معظم دول العالم أُصيب أطفالها بالفيروس، موضحًا أن حالات الإصابة بهذا الفيروس تنخفض أثناء العطلة المدرسية.



وتابع الهواري، أن وزارة الصحة عملت على تجهيز الكوادر والمستشفيات الميدانية للتعامل مع هذا الفيروس، مبينا أن المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية حول "المخلوي" تُشير إلى أنه أحد أنواع متحورات فيروس اوميكرون، ومنتشر في 90 دولة، وليس حكرًا على الصين.



وأكد أن منظمة الصحة العالمية لم توص حتى اللحظة باتخاذ أي إجراءات حول السفر.



وحول جاهزية الوزارة للتعامل مع زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، قال الهواري إن الكوادر الصحية جاهزة، داعيًا إلى ضرورة الأخذ بتوصيات لجنة الأوبئة المتعلقة بضرورة أخذ الجرعة الثالثة المعززة، خصوصًا للأشخاص الذين مر على تلقيهم للطعوم أكثر من 6 أشهر.



من جهتهم، أكد النواب، ضرورة اتخاذ إجراءات مسبقة للتوعية بفيروس المخلوي.



بدوره، قال الشبول إنه لا توجد خطوط مباشرة للسفر بين الأردن والصين، مضيفًا أنه حذرنا مرارًا من المخالطة، وضرورة ارتداء الكمامة. وأوضح أن لجنة الأوبئة ستعقد غدًا اجتماعًا لبحث ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الفيروسات المتحورة.