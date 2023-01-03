اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف أرقام الشكاوى للإبلاغ عن عدم التزام التجار بكتابة أسعار السلع

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:32 ص
اعرف أرقام الشكاوى للإبلاغ عن عدم التزام التجار بكتابة أسعار السلع جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.
 
كما تكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا كذلك متابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدى لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية.
 
وبدأت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.
 
كان الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

التموين

رقابة الأسواق

كتابة أسعار السلع

أسعار السلع الغذائية

عقوبات مخالفة أسعار السلع

أسعار سلع المنتجات الغذائية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك: حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق

الإثنين، 02 يناير 2023 08:06 م

حصاد جامعة حلوان 2022.. اتفاقيات مع نقابة المحامين وجهاز حماية المستهلك

الأحد، 01 يناير 2023 12:22 م

رئيس جهاز حماية المستهلك يرد على طلبات إحاطة أمام اقتصادية "النواب"

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 07:00 ص

رئيس جهاز حماية المستهلك: "أشباه التجار يحجبون السلع وعقوبتهم الحبس"

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 11:00 م

جهاز حماية المستهلك يضبط 4 منشآت علاجية بها أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 11:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة