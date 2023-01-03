ارتفاع أعداد ضحايا هجوم مسلح على سجن شمال المكسيك إلى 27 قتيلا

وذكرت السلطات - وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص قُتلوا في سيوداد خواريز في شمال المكسيك خلال عملية للشرطة تهدف للقبض على سجناء فروا بعد هجوم على منشأتهم، مضيفة أن مسحلين هاجموا سجن المدينة الحدودية، الأحد الماضي، في عملية أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وسمحت لسجناء بينهم زعيم عصابة بالفرار.

وقال قسم الأمن العام في تشيواوا إن عنصرين قتلا في مكتب مدعي الولاية وخمسة مجرمين مشتبهين؛ يرفعون إجمالي حصيلة القتلى جراء الهجوم إلى 27 شخصا.

وكان وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال قال - في وقت سابق - إن عشرة حراس وسبعة سجناء ومهاجمين اثنين قتلوا في الهجوم على السجن الأحد والذي تم تحميل مهرّبي مخدرات مسؤوليته، مؤكدا أن 14 سجينا وحارسا أصيبوا بجروح بينما ألقي القبض على خمسة مهاجمين.

وأوضحت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريجيز أن من بين السجناء الذين تمكّنوا من الفرار إرنستو ألفريدو بينون المعروف باسم "إل نيتو" والذي يقود عصابة متحالفة مع كارتيل خواريز للمخدرات.