إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص واستمرار تطهير بالوعات صرف الأمطار بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بفك شدة خشبية لسقف دور ثانٍ بقرية الواصفية، شارع مركز الشباب؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، وذلك بحضور القسم الهندسي ورئيس وسكرتير قرية الواصفية بمركز ومدينة أبو صوير.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية بمواصلة تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار بطريق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد لموسم سقوط الأمطار.

كما قامت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الثلاثاء، برفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية، وكنس الشوارع، بشارع أسيوط بالمدينة القديمة، وتم رفع المقالب الرئيسية بمناطق "شارع الجيش، وشارع التحرير، وشارع الثورة، وشارع أسيوط، وشارع سوق الأربعاء وشارع مدرسة الفصل الواحد بعزبة الصحة".